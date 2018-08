BRONCO EN SU EXTENSO TOUR POR USA, OFRECIO EXITOSO CONCIERTO EN ST. LOUIS

BRONCO CONTINÚA SU EXTENSO TOUR POR LOS ESTADOS UNIDOS, OFRECIENDO EXITOSOS CONCIERTOS EN DIFERENTES CIUDADES

Por Cecilia Velázquez

St. Louis, MO (19 de agosto, 2018). Este fin de semana, Bronco continuó con su extensa gira en Estados Unidos, haciendo una parada por la ciudad de St. Louis con otra de sus exitosas presentaciones, presentando su producción musical “En Primera Fila”, junto con sus grandes exitos.

El intenso trabajo de la gira inició en el Majestic Theatre en San Antonio, donde la respuesta de la gente fue espectacular. Después continuaron su galope y llegaron al State Farm Arena de McAllen para dar un show Sold Out, posteriormente terminaron ese fin de semana en The Coliseum de Austin, también se presentaron en Indianápolis, IN, Grand Rapids MI, Mineapolis y Columbus, OH. Donde pusieron a bailar a todos los asistentes con los grandes éxitos que les preceden.

Bronco continuará su recorrido por los Estados Unidos durante agosto y octubre, en la que ha sido la gira más extensa de la agrupación en el país.

El Publico de St. Louis no dejo de cantar sus canciones y a gritar en cada una de ellas. Además de Bronco se presentaron los Grupos Brindys y Liberación en el salón de espectáculos El Volcán.

La agrupación continuará por su gira por la República Mexicana con presentaciones incluyendo un esperado concierto en el Auditorio Nacional de Ciudad De México el próximo 3 de mayo. La legendaria agrupación regresa al Coloso de Reforma después de dos presentaciones el año pasado que reunieron a más de 20 mil seguidores.

A lo largo de sus casi 40 años de carrera artística, la música de Bronco los ha llevado a romper cualquier tipo de barrera de nacionalidad o lenguaje y a conquistar todas las clases sociales por igual. La agrupación ha lanzado un sinnúmero de éxitos internacionales que les han representado ventas que sobrepasan los 14 millones de copias, recibir múltiples Discos de Oro y Platino y además varios Premios lo Nuestro, El Heraldo, Furia Musical, entre otros.

Sus seguidores siguen siempre fieles a través de los años y no pierden la oportunidad de verlos en vivo, por esta razón Bronco ha abarrotado recintos emblemáticos en México como el Estadio Azteca, el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, la Plaza de Toros México y el Estadio Universitario de Monterrey, por mencionar algunos. Un éxito que también se ha visto reflejado a nivel internacional con importantes presentaciones y llenos totales en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Argentina, Colombia, Paraguay, Bolivia, Chile, Estados Unidos y España.

ACERCA DE BRONCO:

BRONCO comenzó su trayectoria en 1979 en Apodaca, Nuevo León. Es una de las agrupaciones más icónicas del género regional mexicano. Su música los ha llevado a romper cualquier tipo de barrera de nacionalidad o lenguaje y a conquistar todas las clases sociales por igual. La agrupación ha lanzado un sinnúmero de exitosas producciones que les han representado ventas que sobrepasan los 14 millones de copias y los ha hecho ganadores de innumerables reconocimientos, así como Discos de Oro y Platino. En el 2017, lanzaron Primera Fila, convirtiéndose en el primer grupo de regional mexicano en realizar dicha producción. El álbum se mantuvo en los primeros lugares de ventas y obtuvieron un Disco de Platino, así como una nominación al Latin GRAMMY. Ese mismo año, tuvieron el honor de participar en el soundtrack de la película ganadora del Oscar de Disney-Pixar, “Coco”, realizando un tema original inspirado en Miguel, el protagonista de la película. Actualmente, se encuentran trabajando en un nuevo álbum que está programado para salir durante el segundo semestre del 2018.

