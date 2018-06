USTED PUEDE TRAER A SUS FAMILIARES DE VISITA

La Reforma Migratoria No Llego y dificilmente llegará!

Miles de personas no han visto a sus seres queridos por años y como no pueden salir a su país de origen, están contratando nuestros servicios de traducción y llenado de formas, para ayudarlos con el trámite solicitando Visas de turista para que ellos vengan a visitar; tal es el caso de la Sra. Maria Aceves, que no había visto a su hijo por casi 20 años!

Ella no podía decir que venía a ver a su hijo, ya que el vive en Sacramento sin papeles, pero el hermano de ella, siendo residente le mando una carta de invitación y con eso fue suficiente.

Ella nos dio permiso de usar su testimonio ya que fue tan fácil que si hubiera sabido lo habría hecho hace años.

Le dieron la visa por 10 años y en la entrada 6 meses para estar de vacaciones.

Que gran alegría ser parte de algo tan emocionante!

Hemos ayudado a procesar mas de 12,000 mil personas legalmente, si nos envia su email le podemos enviar por correo electrónico los videos que lo prueban.

Hay millones de visas disponibles cada año, solo hay que prepararse bien y si al primer intento no se logra la visa, quejarse inmediatamente con su congresista y seguir luchando hasta lograrlo.

No es justo que les cobran y no les dan ni una explicación.

Para entrar a México los Estadounidenses no pagan nada ni requieren visa, por qué entonces ellos tratan así a los compatriotas.

Tenemos que quejarnos y si hay injusticias reportarlas para lograr un cambio.

Nuestros servicios están aquí para ayudarle y que usted no se preocupe por escribir cartas y traducir formas.

Con precios razonables apoyamos a las comunidades Hispanas para la reunificación familiar.

Empezamos en nuestras oficinas de Los Angeles hace más de 20 años y aquí seguimos, disfrutando cada día el ser testigos de como se reunen las familias.

No se puede garantizar o decir que todos van a calificar, sin embargo si sus familiares nunca han venido a EU, vale la pena intentarlo.

Ayudamos personas de cualquier edad y de todos los paises donde se habla Español.

No hay abogados de por medio, ni damos consulta legal a menos de que se trate de un caso dificil.

Solo hacemos la traducción y llenamos los formularios, guiamos a las personas para que las visas de sus familiares sean aprobadas.

Organizamos también excursiones en grupo, así se sienten más seguros sus familiares.

Para más información, registrate por telefono; a la platica que daremos el próximo Sábado 7 de Julio de 5pm a 7pm en el T-Rex Building, localizado en el 911 Washington Ave., St. Louis MO 63101

Registro:

314-772-6362 St. Louis Missouri

ACTodosContentos@gmail.com